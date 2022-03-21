بمناسبة عيد الام.. أشهر نجمات الغناء والسينما المصرية لم يُنجبن

حل اليوم 21 مارس، عيد الأم، وعلى مدار سنوات طويلة استطاعت أدوار الأم في السينما المصرية أن توفر لبعض النجمات مكانة خاصة في قلوب الجمهور، الذي يرى فيهن نموذج الأم الحقيقية، بعدما برعن في تجسيد الدور.

وقد جسّد دور الأم العديد من الفنانات، ولكن يبقى هناك علامات بارزة لفنانات قمن بدور الأم، لم ينساها الجمهورحتى الان.

1- فردوس محمد:

ذلك الأمر الذي تسبب في أن تقدم بعض النجمات مثل فردوس محمد دور الأم لبعض النجوم الذين تصغرهم في العمر، ورغم ذلك أجادت في تقديم الدور.

هذه الأمومة الجارفة على الشاشة التي كانت تقدمها فردوس محمد في أعمالها، جاءت رغم كونها لم ترزق بأبناء رغم أنها تزوجت مرتين، كما أن والدها توفي وهي في سن صغيرة فحرمت حنانه.

2- أمينة رزق:

أكثر من 200 عمل شاركت في بطولتها أمينة رزق على مدار مشوارها الفني، ولم تقف فيها عند حد تقديم دور الأم الطيبة المنكسرة، بل برعت أيضا في تقديم دور الأم القوية التي تحافظ على عائلتها وأبنائها، كل هذا على الرغم من كونها لم تتزوج على مدار حياتها.

“أريد حلا”، “شفيقة القبطية”، “المولد”، “العار” و “أمهات في المنفى” مجموعة من أبرز الأعمال التي شاركت في بطولتها أمينة رزق ولعبت دور الأم ببراعة.

وعدم إنجاب أمينة رزق لم يأت نتيجة أسباب صحية أو عدم القدرة على الإنجاب، لكن السبب الحقيقى وراء ذلك هو عدم زواجها على الإطلاق حتى رحيلها، حيث رحلت فى عام 2003 عن عمر يناهز ثلاثة وتسعين عاما، تاركة في السينما المصرية فراغا كبيرا.

3- شادية:

شادية من الفنانات اللواتى لم ينجبن، ولكن تجسيدها لدور الأم كان أكثر من رائع لدرجة انها أبكت المشاهدين.

شادية متعددة المواهب لم تقدم دور الأم كثيرا ولكنها استطاعت أن تتقن هذا الدور إتقانا شديدا، فعلى سبيل المثال فى فيلم “المرأة المجهولة” استطاعت أن ثؤثر فى المشاهد لدرجة البكاء، حيث جسدت مشاهد فراقها لطفلها بإبداع شديد وكأنها أم بالفعل.

كما غنت شادية، من خلال الفيلم أغنية “سيد الحبايب يا ضنايا انت” التي تعيش معنا حتى الآن، وتعتبر هى الأغنية المفضلة لدى كل الأمهات.

4- سناء جميل:

سناء جميل إحدى النجمات اللواتى لمعن فى دور الأم ، حيث قدمته بجدارة رغم عدم إنجابها، وعلى عكس فنانات كثيرات رفضت الفنانة سناء جميل الإنجاب طوال حياتها حتى تتفرغ لهوايتها الأولى والأخيرة وهي التمثيل.

لم يكن الإنجاب هو التضحية الوحيدة لسناء جميل، بل ضحت قبل ذلك عند مغادرة أهلها بالصعيد من أجل العمل بالتمثيل دون موافقتهم، حيث اضطرت لمقاطعتهم من أجل الاستمرار فى مهنتها المفضلة.

جسدت سناء جميل العديد من شخصيات الأم والجدة أيضا التى أثرت بها السينما المصرية، ومن بين هذه الأفلام: “الدنيا جرا فيها إيه، وسواق الهانم، واضحك الصورة تطلع حلوة، والسيد كاف” وذلك إلى جانب الأعمال الدرامية التى جسدت فيها الدور ذاته .. رحلت جميل فى 22 ديسمبر عام 2002 دون أن تنجب أو تعرف طعم الأمومة، واهبة كل مشاعرها لمهنتها وجمهورها.

5- نبيلة عبيد:

ضحت الفنانة نبيلة عبيد، بالأمومة من أجل الفن، وقد صرحت في أكثر من لقاء تلفزيوني إن الشهرة والأضواء جذبتها وجعلتها تحرص على ألا تنجب خوفاً أن تعطلها الأمومة، لكنها أكدت بعد ذلك أنها ندمت على قرارها.

6- إلهام شاهين:

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تفكر في تبني أطفال لأنها ترى أن تبني الأطفال مسئولية لا تستطيع تحملها، قائلة: “مفكرتش اتبنى أطفال دي مسئولية وأنا مش قدها ومش ندمانة على عدم انجاب الأطفال والأطفال مسئولية كبيرة”.. علما ان الفنانة الهام شاهين اجهضت نفسها اكثر من مرة لرفضها الانجاب من طليقها المنتج عادل حسني، اذ كانت بينهما مشكلات عديدة، ادت الى الانفصال، وهو ما ادى الى حرمانها من الامومة.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال حوارها في برنامج إذاعي، أنها لا تستطيع أن ترى طفلا في مرحلة ضعف أو خطر، متابعة: “الحاجات اللي فيها ضعف أو خطر على الأطفال مش بستحمل وبخاف عليهم بزيادة ودنيتي بتدمر من ضعف الأطفال”.

واستكملت: “صفة الأمومة يقدر الشخص يمارسها مع كل اللي حوله، والأمومة مش سن محدد، الأمومة عطاء دائم وحب الخير للأبناء أكثر من الأنفس”.

7- ليلى علوي

هناك ايضا الفنانة ليلى علوي، التي وجدت في التبني حيلة لارضاء غريزة الامومة لديها، وكانت والدة “خالد” هي احدى قريبات ليلى علوي، لكنها توفت، فقررت وقتها النجمة المصرية ان تهتم بشان الطفل حتى اصبح شابا، وما ان تتحدث ليلى عنه حتى تؤكد عشقها وارتباطها الشديد به، واوضحت ان الامومة ليست بالحمل والانجاب انما احساس ومسؤولية اكبر من ذلك.

8- ام كلثوم

كوكب الشرق أم كلثوم شغلها الفن لسنوات طويلة، ولم تفكر في الزواج إلا عندما تجاوزت الخمسين، وأضاعت على نفسها فرصة الإنجاب، ورغم أنها لم تندم على ذلك لأنه كان لديها ما يعوضها إلا أن زواجها كان دليلا على أنها مثل أي امرأة كانت تسعى لتكوين أسرة.

9- سعاد حسني

سعاد حسني جميلة السينما تزوجت أكثر من مرة إلا أنها لم تنجب اطفالا، لأنها كانت تهتم بفنها كثيراً، وأعطته كل وقتها، وغابت عن الدنيا بشكل غامض ما زال لغزا.

10- تحية كاريوكا

الفنانة تحية كاريوكا حطمت الرقم القياسي في الزواج السريع والكثير، فقد تزوجت 13 مرة ولم تنجب فحبها للرقص والفن كان هو المسيطر، ولكن كاريوكا صرحت أنها تبنت طفلة ومنحتها جزءاً من ثروتها، ولكنها لم تصرح بذلك من خلال سيرتها الذاتية التي عرضت كمسلسل على التلفزيون.

11- يسرا

الفنانة يسرا لم تنجب رغم حبها للأطفال ومحاولاتها المستميتة للحصول على طفل، وقد أعربت مرارا عن حزنها لأن الله حرمها من الأمومة.

12- لبلبة

الفنانة المرحة لبلبة رفضت الزواج بعد انفصالها عن الفنان حسن يوسف، ورغم طلاقها المبكر فلم تتزوج، بل تفرغت للفن ولم يكتب لها الإنجاب.