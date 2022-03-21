فيما يحتفل العالم بعيد الأم.. عشر أمّهات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال، بعيداً عن اطفالهن المحرومين من حنانهن
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جرينتش+2 07:59
بمناسبة عيد الام.. أشهر نجمات الغناء والسينما المصرية لم يُنجبن
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