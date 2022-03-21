بايدن يعاقب شعبه عبر معاقبة روسيا.. البيت الأبيض يدعو مسؤولين بقطاعي النفط والغذاء لبحث التصاعد في الأسعار

فيما يحتفل العالم بعيد الأم.. عشر أمّهات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال، بعيداً عن اطفالهن المحرومين من حنانهن
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جرينتش+2 07:59
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