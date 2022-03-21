أمريكا تسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين في اجواء العراق

كشفت تقارير عبرية، اليوم الاثنين، بأن طائرة حربية أمريكية أسقطت أول أمس طائرتين مسيرتين في أجواء العراق.

وقالت قناة كان العبرية، إن طائرة حربية أمريكية تمكنت من اسقاط طائرتين مسيرتين في سماء العراق أطلقتا من إيران أول أمس السبت، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد أن يكون هدف المسيّرتين التوجه الى إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية قيام إيران بتنفيذ عمليات انتقامية ضد إسرائيل، لأنها تساعد الولايات المتحدة بقصف أهداف للحوثيين في اليمن وهو ما دفعها لرفع حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع مثل هذه التهديدات.