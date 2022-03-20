وزيرة الثقافة المصرية تنعى الفنان زكي فطين عبد الوهاب

نعت الفنانة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب الذى غيبه الموت، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.

وقالت إن الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى اعماله السينمائية والتليفزيونية التى لامست وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن زكى فطين عبد الوهاب من مواليد فبراير عام 1961، وهو نجل المطربة الكبيرة ليلى مراد، والمخرج فطين عبد الوهاب، تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم الاخراج، عمل بالاخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملا في السينما والتلفزيون ما بين ممثل ومخرج ومؤلف.

وقد قررت أسرة الفنان الراحل دفن جثمانه بمقابر والده المخرج فطين عبد الوهاب، بمنطقة صلاح سالم في القاهرة، وذلك بعد تشييع جنازته عقب صلاة المغرب اليوم الاحد من مسجد السيدة نفيسة.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية عن تغيير موعد جنازة الفنان زكي فطين عبد الوهاب لتشييعه عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بدلاً من الساعة الرابعة والنصف عصرًا لضيق الوقت في إنهاء إجراءات الدفن.

زكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم “أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

وزكى أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير ، والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، “اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين”.