“الصحة” تُسجل 44 وفاة و9135 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 14003 والاصابات 1,689,314
أهم العناوين
جرينتش+2 06:34
مرصد “التعاون الإسلامي”: الإسلاموفوبيا تتحول إلى سياسات حكومية وضغوط هائلة تمارسها حركات اليمين المتطرف
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني