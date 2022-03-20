اين انت يا عبد الناصر؟.. رئيس وزراء الاحتلال يعتزم زيارة مصر ولقاء "المناضل" السيسي للمرة الثانية خلال ستة أشهر فقط
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لا رفع لأسعار الخبز حتى لو وصل سعر طن القمح ألف دولار
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