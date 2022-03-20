لا رفع لأسعار الخبز حتى لو وصل سعر طن القمح ألف دولار

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، لم ترتفع بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.

واستدرك حديثه خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن الأزمة الأوروبية زادت من الأعباء التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

واستعرض الشمالي، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأولية، موضحا أن الارتفاع بالأسعار بدأ نتيجة لجائحة كورونا منذ شهر آب عام 2020.

وأضاف أن كلف النقل والنقص بالمحاصيل خاصة فيما يتعلق بالقمح بسبب التغيرات المناخية، تسببت بارتفاع سعره، مشيرا إلى تقرير أميركي يتوقع أن لا تكفي كميات القمح عالميا الاحتياجات السنوية العادية.

ولفت إلى الطلب المتزايد، من قبل الصين التي تشكل ثلث العالم، على القمح والشعير.

وبيّن أن دولا عالمية عدة اتخذت قرارات بمنع تصدير بعض المواد الأولية، ودولا أخرى فرضت رسوما إضافية على التصدير، ما يعني ارتفاع الكلف.

وشدد الشمالي أن الأردن لديه كميات آمنة من مادتي القمح والشعير، وأن الأردن الدولة العربية الوحيدة التي لديها مخزون يزيد عن عام.

ونوه بأن دولتي روسيا وأوكرانيا تصدران للعالم نحو 30% من مادة القمح، مطمئان بأن لا شحنة قمح متعاقد عليها منشأها روسيا أو أوكرانيا “بما لا يضعنا ضمن دائرة الخطر”.

وبين أنه تم تحرير 279 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية، وأن الحكومة لم تُسعر الزيوت بأعلى من أسعارها.

وفي ذات السياق، كشف الشمالي، أن الحكومة اتخذت قرارا بتثبيت أسعار الخبز بغض النظر عن السعر العالمي للقمح، بقوله “لن يتم تغيير أسعار الخبز على المواطن الأردني حتى لو وصل سعر طن القمح ألف دولار”.