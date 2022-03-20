لافروف اكد توطيد التعاون بين الجانبين.. الصين تنتقد العقوبات على روسيا وتعلن أن سبب الأزمة الأوكرانية هو توسع الناتو

“الصحة” تُسجل 44 وفاة و9135 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 14003 والاصابات 1,689,314
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