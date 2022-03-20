في سادس عملية الشهر الحالي.. إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن اليوم الاحد بالقدس وانسحاب المنفذ/ فيديو

القدس المحتلة – وكالات

أصيب شرطيان إسرائيلان، اليوم الأحد، أحدهما حالته متوسطة والآخر طفيفة ،بعملية طعن في منطقة رأس العامود بمدينة القدس، وفقًا للقناة 12 العبرية

وقد أفادت صحيفة معاريف العبرية ،أن المنفذ انسحب من المكان.

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي استنفرت في القدس المحتلة، وتجري عمليات تمشيط في المكان للوصول الى منفذ عملية الطعن.

فيما ذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بوحشية على شاب في المكان .

وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأنها قدمت العلاج لشرطي يبلغ من العمر 20 عامًا، أصيب بجراح “متوسطة” الخطورة إثر تعرضه للطعن في الجزء العلوي من جسده، ونقلته إلى مستشفى “شعاري تسيديك”.

وأضافت أنها قدمت العلاج الميداني لشرطي آخر أصيب في يده وحالته طفيفة.

وتعد هذه العملية السادسة التي تنفذ في القدس المحتلة خلال الشهر الجاري.

#فيديو| استنفار قوات الاحتلال في محيط باب العامود بالقدس هذه الأثناء pic.twitter.com/HDMjZ8OTXm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 20, 2022

#فيديو| قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على شاب في رأس العامود بالقدس pic.twitter.com/eGyfFSYygW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 20, 2022

#فيديو | قوات الاحتلال تغلق منطقة باب العامود في القدس المحتلة pic.twitter.com/CYx5FHSUNt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 20, 2022