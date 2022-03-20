في سادس عملية الشهر الحالي.. إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن اليوم الاحد بالقدس وانسحاب المنفذ/ فيديو
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جرينتش+2 11:33
في سادس عملية الشهر الحالي.. إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن اليوم الاحد بالقدس وانسحاب المنفذ/ فيديو
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