اين انت يا عبد الناصر؟.. رئيس وزراء الاحتلال يعتزم زيارة مصر ولقاء "المناضل" السيسي للمرة الثانية خلال ستة أشهر فقط
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صفحة من كتاب “بلاغة الصنعة الشعرية”.. قاومْ لأجل أن تكون شاعراً جميلاً
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