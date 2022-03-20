المركز الوطني لحقوق الإنسان يتابع قضايا موقوفي الحراك

أكد المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، متابعة المركز الوطني لحقوق الإنسان، لقضايا موقوفي الحراك ميدانيا مع الأطراف المعنية كافة، من خلال إجراء سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين.

وأضاف العرموطي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المركز استقبل عدة مرات ذوي الموقوفين، واستمع إلى تفاصيل قضايا أبنائهم، إضافة إلى مقابلة محامي الدفاع عنهم، للاطلاع على الحيثيات القانونية المرتبطة بأسباب وظروف اعتقالهم.

ولفت إلى زيارة فريق مختص من المركز لذوي بعض المعتقلين في منازلهم، وتدوين شكواهم المتعلقة بضبط أبنائهم، وأماكن وظروف توقيفهم في مراكز الإصلاح، مؤكدا مواصلة المركز زيارة الأهالي، للاطلاع على الآثار الاقتصادية والمادية التي ترتبت على اعتقال ذويهم، لاسيما من يمثلون المعيل الوحيد لأسرهم.

كما أكد العرموطي أن المركز سيرصد ويتابع قضايا موقوفي الحراك على النحو الكفيل بتحقيق العدالة، وفق الدستور والقوانين النافذة.

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