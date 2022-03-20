“العميد سريع” يعلن اليوم الأحد قصف أهداف سعودية حيوية بدفعة من الصواريخ البالستية والطائراتِ المسيرة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، استهداف عدد من الأهداف السعودية الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطة وظهران الجنوب، بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة.

وأكّد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية تمتلك إحداثيات متكاملة، ضمن بنك أهداف خاص “يضمُ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيوية قد تُستهدف في أي لحظة”.

وحذّر سريع “العدوَّ المجرم من تبعات استمرار الحصار الغاشم على منشآته ومشاريعه الاقتصادية”، متوعداً بـ”تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم، ستشمل أهدافاً حساسة لم تكن في حسبانِ العدوِ المجرم”.

وقال المتحدث إنّ العملية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة “تأتي في إطار ردها المشروع على استمرار العدوان والحصار الظالم”.

وفي وقت سابق، أفاد ‏التلفزيون السعودي الرسمي باعتراض القوات السعودية 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، والمنطقة الجنوبية.

وقال ‏‎التحالف إنّه “يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي”، وفق تعبيره.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استهداف منشأة “أرامكو” في العمق السعودي، وذلك ضمن عملية “كسر الحصار الأولى”، التي أتت رداً على تصعيد التحالف السعودي وحصاره على اليمن.