“الصحة” تُسجل 44 وفاة و9135 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 14003 والاصابات 1,689,314

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي الـ11 الممتد من 11 إلى 18 آذار الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14003 وفيات و1689314 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع، 12.08 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 6459، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 344، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 428، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 276 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 7 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 17 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 6 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 2 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 4 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 17759 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1668852.

كما أشار إلى إجراء 75641 فحصاً؛ ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16575546 فحصا.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4722556 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4425683 شخصا، والجرعة الثالثة 620066 شخصا.