الجيش الأوكراني المهزوم يصادر من الميناء شحنات اغذية للأردن

قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني صادر، من أحد الموانئ، شحنات اغذية للأردن.

وأضاف الحاج توفيق، وهو أيضا نقيب تجار المواد الغذائية، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار المحلية ليس مرتبطا بالهجوم الروسي لأوكرانيا، مبينا أن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر آب/أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.

وأشار إلى أن الأردن يستورد نحو 4 ملايين طن مواد غذائية سنويا عن طريق القطاع الخاص، تشكل نحو 85% من الغذاء، نافيا احتكار التجار للسلع الغذائية.

ولفت النظر إلى وجود 5500 طن زيت و3000 طن بقوليات مدفوعات الثمن في مصر ستصل إلى الأردن في أي لحظة.