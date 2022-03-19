في تقرير السعادة العالمي للسنة الحالية 2022.. الاردن واليمن وموريتانيا ولبنان أكثر بلدان العالم تعاســــــــــــــــــــة
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جرينتش+2 02:01
نقطة تحول.. زيلينسكي يدعو روسيا لمحادثات عاجلة بعدما إستخدمت ليلة امس السلاح الذي أعجز أنظمة الدفاع الجوي
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