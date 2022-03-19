كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته السابقة ويؤجل حفلاته

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر عن وفاة طليقته السيدة عروبة الساهر أم ولديه وسام وعمر وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي على “توتير” تغريدة قال فيها: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله… الفاتحة”.

وحرص الفنان العراقي الشهير بلقب “القيصر” على نشر الخبر على كافة حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليتفاعل معه جماهيره وزملاؤه بصورة كبيرة.

وتوجهت جماهير كاظم الساهر إلى نجمهم بكلمات العزاء مع الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولولديّ النجم العراقي بالصبر والسلوان.

واكتفى كاظم الساهر حتى هذه اللحظة بإعلان خبر وفاة طليقته، دون الكشف عن موعد تشييع الجنازة ودفن الجثمان وتفاصيل العزاء حتى الآن.

وعقب نشر الفنان العراقي كاظم الساهر لخبر وفاة طليقته، جاء الإعلان عن تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لموعد آخر سيتم تحديده لاحقاً.

ونشر حساب كاظم الساهر تغريدة تؤكد تأجيل حفلات النجم العراقي حيث قالت: “بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر، يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ، شكراً لتفهمكم”.

وقد عبرت الجماهير عن احترامها الكبير لتأجيل كاظم الساهر لحفلاته بعد وفاة طليقته، وقالت بأنه عبر عن احترامه لمشاعر عائلته بهذه الخطوة خاصة وأن طليقته هي والدة اثنين من أبنائه.