ضبط شخص اطلق عيارات نارية بالهواء من داخل مركبته

القى العاملون في الأمن الوقائي وشرطة البلقاء، القبض على الشخص الذي ظهر وهو يطلق عيارات نارية بالهواء من داخل إحدى المركبات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في الامن الوقائي وشرطة البلقاء تابعوا التحقيق وجمع المعلومات حول فيديو وصور جرى نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلالها شخص يقوم بإطلاق عيارات نارية بالهواء أثناء مسيره بإحدى المركبات.

وأكد ان التحقيقات قادت لتحديد هوية الشخص والقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحق هذا الشخص المستهتر بحياة الآخرين .

وشدد أن مديرية الامن العام بكافة إداراتها ووحداتها تتعامل مع بلاغات إطلاق العيارات النارية بكل حزم ودون تهاون لحماية المجتمع من تلك التصرفات المستهترة والقاتلة وتقوم بمتابعة التحقيق في اي بلاغ يرد لحين ضبط كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية والقاء القبض عليه وضبط الاسلحة النارية المستخدمة ، مهيباً بالجميع الالتزام بالقانون وعدم اطلاق العيارات النارية والابلاغ عن أية مشاهدات عبر مركز القيادة والسيطرة (911).

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