في تقرير السعادة العالمي للسنة الحالية 2022.. الاردن واليمن وموريتانيا ولبنان أكثر بلدان العالم تعاســــــــــــــــــــة
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جرينتش+2 01:06
الكاتبة دينا سليم حنحن في روايتها “ما دوَّنه الغُبار”
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