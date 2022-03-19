“التعليم العالي” يوحد الحد الأعلى للساعات الفصلية في الجامعات والكليات

وحد مجلس التعليم العالي، الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن للطلبة تسجيلها بالفصل الدراسي في جميع الجامعات والكليات الجامعية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب في بيان، اليوم السبت، إن المجلس أقر في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي، توحيد الحد الأعلى للساعات الفصلية في جميع الجامعات والكليات الجامعية، لتكون على النحو التالي: 18 ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام، ويمكن تسجيل 21 ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقعا تخرجه نهاية الفصل المعني، و10 ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل 12 ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقعا تخرجه نهاية الفصل الصيفي.