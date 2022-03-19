في تقرير السعادة العالمي للسنة الحالية 2022.. الاردن واليمن وموريتانيا ولبنان أكثر بلدان العالم تعاســــــــــــــــــــة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:35
اسرائيل تجهد منذ القدم لمساعدة الاكراد في اقامة دولتهم على اجزاء من العراق وسوريا وتركيا وايران
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني