إصابة شاب فلسطيني بجراح خطرة برصاص الاحتلال بعدما نفذ عملية طعن ضد مستوطن في القدس المحتلة/ الفيديو

أصيب مستوطن، اليوم السبت، بجراح في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مفرق الثوري بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على منفذ العملية مما أدى لإصابته بجراح خطرة.. فيما شهدت المنطقة تواجداً مكثفاً لقوات الاحتلال ومركبات الإسعاف الإسرائيلية عقب العملية.

كما أجرت قوات الاحتلال عمليات بحث في محيط مكان عملية الطعن.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن مستوطناً يبلغ من العمر 35 عامًا أصيب في عملية طعن في القدس، واصفة حالته بأنها طفيفة إلى متوسطة، ونقل إلى مستشفى “شعاري تسيديك”.

وقد وصفت “القناة” حالة الشاب الفلسطيني منفذ العملية بأنها “خطيرة”، وقالت إن الشرطة تمشط المنطقة خشية وجود منفذ آخر.

كما قالت شرطة الاحتلال، في تصريح مقتضب، إن الشاب الفلسطيني وصل إلى شارع الخليل في القدس، وطعن أحد المستوطنين بسكين، فيما أطلق الجنود الذين كانوا في الموقع النار عليه وحيدوه، وفق تعبيرها.

وتعد هذه العملية الخامسة التي تنفذ في القدس المحتلة خلال الشهر الجاري. ففي السابع من مارس الجاري استشهد الشاب عبد الرحمن جمال قاسم (23 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جنديين للاحتلال.

وقد سبقها بيومين استشهاد الشاب كريم جمال قواسمي خلال تنفيذه عملية طعن على أبواب المسجد الاقصى المبارك،

وكذلك ارتقى الفتى يامن نافز جفال، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

وسائل إعلام عبرية : "مشاهد من موقع عملية الــطــعن في #القدس والتي نفذها فلسطيني وأصاب مستوطنا بجراح". pic.twitter.com/zjMQmiA9cC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2022

#عاجل| مصادر محلية : "إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق النار على المنفذ". pic.twitter.com/mMpzeU2OXk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2022