كبير المفاوضين الروس يعلن ان مواقف موسكو وكييف قد تقاربت بشأن وضع أوكرانيا الحيادي، وعدم انضمامها للناتو
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جرينتش+2 08:50
كبير المفاوضين الروس يعلن ان مواقف موسكو وكييف قد تقاربت بشأن وضع أوكرانيا الحيادي، وعدم انضمامها للناتو
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