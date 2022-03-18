بعد تجربة أوكرانيا.. مسؤول إسرائيلي يدعو لشراء جزر باليونان لتكون "ملاذاً لليهود" تحسباً لتعرض إسرائيل لهجوم تدميري
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جرينتش+2 08:09
تحذير من روابط وهمية تدعي أنها منصات لتسجيل الدعم للفقراء
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