هذه اخلاقهم.. لاجئات أوكرانيات يشتكين من محاولة إقناعهن بالعمل في الدعارة فور وصولهن مطار بن غوريون في تل ابيب
أهم العناوين
جرينتش+2 02:06
بيلوسي ترد على زيلينسكي: نعارض تموضع قواتنا في أوكرانيا واغلاق اجوائها بوجه الطيران الروسي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني