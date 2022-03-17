صرف إكراميات نقدية لذوي شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

اعلنت القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إنها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية، احتفاءً بهذه المناسبة وتكريما لشهداء الوطن والواجب واعتزازا وافتخارا بما قدموه من تضحيات جليلة فداء للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

وأضافت، في منشور على صفحتها على فيسبوك أنه “على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف المحافظات، مصطحبين معهم إثباتات لاّزمة لاستلام المخصصات المالية، اعتبارا من صباح الاثنين المقبل.

وأشارت القيادة العامة إلى أنه للمزيد من الاستفسار، يمكن الاتصال على هاتف رقم (0772700300/065002909) مديرية شؤون الأفراد/ شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.