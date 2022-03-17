بعد تجربة أوكرانيا.. مسؤول إسرائيلي يدعو لشراء جزر باليونان لتكون "ملاذاً لليهود" تحسباً لتعرض إسرائيل لهجوم تدميري
أهم العناوين
جرينتش+2 11:06
صراع في الظل.. لهذه الاسباب تتفوق المخابرات الروسية على الـ«سي آي إيه» دائمًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني