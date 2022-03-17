ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا وبعده

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات الليل لسقوط أمطار خفيفة في أقصى المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وبقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط أمطار خفيفة في أقصى المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأحد باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 0، وفي مرتفعات الشراة 9 الى -2، وفي مناطق البادية 14 – 1، وفي مناطق السهول 13 – 3، وفي الاغوار الشمالية 20 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 9، وفي البحر الميت 21 – 9، وفي خليج العقبة 20 – 10 درجات مئوية.

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