بعد تجربة أوكرانيا.. مسؤول إسرائيلي يدعو لشراء جزر باليونان لتكون "ملاذاً لليهود" تحسباً لتعرض إسرائيل لهجوم تدميري
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جرينتش+2 11:06
احتفالا بعيد الأم.. حسين الجسمي يطرح اغنية “أمي جنة”/ فيديو
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