ثلاث وفيات واصابتان بحادث تصادم مروع في محافظة اربد

توفي 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم في محافظة إربد، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقال المصدر إن “كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد قد تعاملت، عصر اليوم الأربعاء، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق الطرة، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم”.

وأضاف أن “فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابتين ونقلهما، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الرمثا الحكومي، والإصابات ما زالت قيد العلاج وتم فتح تحقيق مروري بالحادث”.