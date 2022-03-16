رصاص المقاومة يدوي فجر اليوم الاربعاء في الضفة خلال اشتباكات مع جنود العدو في مدينتي نابلس وجنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:23
“نحذر الجميع من المجيء إلى هنا.. إنها مصيدة”.. شهادات مرتزقة تم جلبهم للقتال في أوكرانيا/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني