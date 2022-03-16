رصاص المقاومة يدوي فجر اليوم الاربعاء في الضفة خلال اشتباكات مع جنود العدو في مدينتي نابلس وجنين/ فيديو

أطلق المقاومون الفلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء، الرصاص على قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وقال شهود عيان لـ “قدس برس”، إن “نحو عشرين آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت نابلس، فجر اليوم، من جهة حاجز بيت فوريك العسكري صوب شارع عمّان في المدينة”.

وقد أطلق مقاومون فلسطينيون وابلا كثيفا من الرصاص، تجاه آليات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، ورد جنود الاحتلال، بإطلاق الرصاص صوب الشبان الفلسطينيين، ومجموعة من الصحفيين كانت تغطي الحدث، ما أدى إلى إصابة المصور الصحفي عبد الله بحش، برصاصتين مطاطيتين في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وعادةً ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة الضفة، ويعتقل أفرادا منها بدعوى أنهم “مطلوبين” لأجهزته الأمنية.

وفي التفاصيل، شهدت مدينة نابلس بالضفة المحتلة في وقت متأخ من ليلة الثلاثاء وفجر اليوم الاربعاء اشتباكات بين الشباب وقوات الاحتلال “الإسرائيلي” تخللها إطلاق المقاومين النار على القوة الصهيونية.

وقد أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاط، خلال التصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال، فيما ذكرت شبكة “قدس” الإخبارية، أن مراسلها في نابلس، عبد الله بحش قد أصيب برصاص مطاطي، خلال تغطيته الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية أن قوت أمن سلطة محمود عباس التي كانت تحرس المكان انسحبت فور وصول قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لأداء طقوس دينية عند مقام قبر يوسف، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة. وأشعل شبان الإطارات المطاطية في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس استعدادا للتصدي لاقتحام المستوطنين للمقام.

وقد أكدت مصادر إعلام عبرية إطلاق نار على قوات الجيش، وكذلك استهداف خيمة في مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي جنوب نابلس بالزجاجات الحارقة.

جنين: اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال

وذكرت وكالة قُدس الإخباري ان مقاومين فلسطينيين قد تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، فجر اليوم.

وأظهرت مقاطع مصورة وصلت إلى “شبكة قدس”، أصوات إطلاق نار كثيف تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وأكدت مصادر محلية، أن المقاومين انسحبوا بسلام من المنطقة بعد أن أطلقوا النار على قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن شاباًَ أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت تزامناً مع الاقتحام والاشتباك المسلح.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت أدهم تركمان عقب اقتحام منزله في المدينة، كما اعتقلت وائل زكارنة من بلدة قباطية ونقلتهما إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيمن منصور من طولكرم.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن “السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل، تأجيل دخول المستوطنين إلى موقع (قبر يوسف)، في المنطقة الشرقة من مدينة نابلس (شمال الضفة)”.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن “الطلب الفلسطيني جاء تحسبا لاندلاع موجهات، عقب مقتل فلسطيني من مخيم بلاطة، صباح الثلاثاء (أمس)، برصاص الجيش الإسرائيلي”.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ لتأمين اقتحام المستوطنين “قبر يوسف”.

واستشهد، صباح الثلاثاء، الشاب نادر ريان (17عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون، خلال مواجهات بين في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس (شمالي الضفة).

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