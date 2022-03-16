رصاص المقاومة يدوي فجر اليوم الاربعاء في الضفة خلال اشتباكات مع جنود العدو في مدينتي نابلس وجنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:42
جنرال أمريكي: ما يقلقنا ان ايران تمتلك 3000 صاروخ باليستي ومجاميع مُسيّران هجومية تستطيع الوصول الى تل أبيب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني