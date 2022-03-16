تعيين 4 أعضاء بمجلس مفوَّضيَّة العقبة وامين عام وزارة الاقتصاد الرقمي

قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قبول استقالة أربعة من أعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وهم: شرحبيل ماضي، ومحمود خليفات، وسليمان النجادات، وعبدالله ياسين.

كما قرَّر المجلس تعيين اربعة أعضاء في مجلس المفوَّضيَّة وهم: حمزة عصام هاني الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس المفوَّضين، ومحمَّد غالب أبو طالب، ورمزي حامد الكباريتي، وعبدالله محمَّد النجادات.

وقرَّر المجلس ايضا تعيين سميرة محمَّد خلف الزّعبي أميناً عامَّا لوزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة للشؤون الإداريَّة والماليَّة، علماً بأنَّه تمَّ الإعلان اليوم عن شاغر أمين عام وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة للتحوَّل الرَّقمي.

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