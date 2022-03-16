بوتين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل بنجاح، وخطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان ما زالت تثبت فعاليتها
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جرينتش+2 08:27
النخالة العاروري يبحثان وسائل تصاعد المقاومة في القدس والضفة
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