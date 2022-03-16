بوتين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل بنجاح، وخطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان ما زالت تثبت فعاليتها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:21
السيسي يعمّق التطبيع.. توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومصر، وتدشين خط طيران جديد لشرم الشيخ
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني