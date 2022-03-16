اعفاءات وخصومات على الضَّرائب والرُّسوم المترتِّبة لصالح البلديَّات وأمانة عمَّان

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منح خصومات على الضَّرائب والرّسوم والعوائد، وإعفاء من غرامات مترتِّبة لصالح البلديَّات وأمانة عمَّان الكبرى.

وبموجب القرار، سيتمّ منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصَّرف الصحِّي المفروضة عن السَّنة الحاليَّة والسَّنوات السَّابقة، للمباني السكنيَّة والزراعيَّة داخل حدود التنظيم وخارجه، (بحسب تنظيم قطعة الأرض) سواءً أكانت مستغلَّة من مالكيها أو مؤجَّرة للغير، بنسبة (10 %) في حال الدَّفع النَّقدي، و (15 %) في حال الدَّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2022/6/30م.

كما شمل القرار، منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصَّرف الصحِّي، المفروضة عن السَّنة الحاليَّة والسَّنوات السابقة، للمباني التجاريَّة والصِّناعيَّة ومتعدِّدة الاستعمال، والمنشآت السياحيَّة والاستثماريَّة، داخل حدود التنظيم وخارجه (بحسب تنظيم قطعة الأرض)، وبنسبة (20 %) في حال الدَّفع النَّقدي، و(25 %) في حال الدَّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2022/6/30م.

وتضمّن القرار كذلك، الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف، المتحقِّقة عن السَّنوات السَّابقة بنسبة (100 %)، في حال التسديد، وذلك حتّى نهاية يوم 2022/6/30م.

كما سمح القرار بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصَّرف الصحِّي المترتّبة على المكلّفين، شريطة أن يكون آخر قسط في نهاية يوم 2022/6/30م، مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.

أمّا المكلّفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي، المترتِّبة عليهم خلال الفترة ما بين 2022/1/1م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فيتمّ منحهم الخصمين الأوّل والثاني أعلاه في بداية العام المقبل، على أن يتمّ حسم الخصم التشجيعي.

وفيما يخصُّ رسوم التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضلات الطُّرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، فقد قرّر مجلس الوزراء منح خصم للمكلّفين بنسبة (20 %) في حال الدَّفع النَّقدي، و(25 %) في حال الدَّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2022/6/30م.

كما تمّ منح خصم على أثمان فضلات الطُّرق المترتِّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، بواقع (25 %) عند الدَّفع نقداً، بالإضافة إلى السَّماح بتقسيط رسوم التحقُّقات والعوائد والتَّعويضات وفضلات الطُّرق على المكلَّفين، حتّى نهاية يوم 2022/6/30م.

وبخصوص الإيجارات، قرّر مجلس الوزراء إعفاء مستأجري أملاك البلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بنسبة (25 %) من الأجور المترتِّبة عليهم، في حال قيامهم بالتَّسديد حتّى نهاية يوم 2022/6/30م.

كما تضمَّن القرار إعفاء المستثمرين الذين أبرمت معهم البلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى عقود استثمار بنسبة (25 %) للأعوام 2022 و 2021م.

ووافق مجلس الوزراء على اتِّفاقيَّة لتوريد علاج كوفيد 19 بين وزارة الصحَّة وشركة فايزر الأمريكيَّة، بكميَّة تكفي لعلاج (8000) مريض، وبقيمة إجماليَّة تبلغ مليونيّ دولار.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة