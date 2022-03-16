اتفاقية مع فايزر لتوريد علاج كورونا يكفي 8000 مريض اردني

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأربعاء، على اتِّفاقيَّة لتوريد علاج كورونا بين وزارة الصحَّة وشركة فايزر الأميركية، بكميَّة تكفي لعلاج 8000 مريض، وبقيمة إجماليَّة تبلغ مليونيّ دولار.

ووفق آخر موجز أسبوعي لإحصاءات كورونا صادر عن وزارة الصحة، فقد وصل عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن، إلى 4711096 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4408679 شخصا، والجرعة الثالثة (المعززة) 608358 شخصا.

ووفقا لهذا الإحصائيات، يصل إجمالي عدد جرعات كورونا في الأردن إلى 9728133 جرعة، منذ بدء إعطاء اللقاحات ولغاية 11 آذار/ مارس الماضي.