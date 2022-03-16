إلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر

أصدرت محكمة جنح النقض في مصر، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا غير قابل للطعن برفض طعن الممثل المتعجرف محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه (حوالي 380 ألف دولار) لورثة الطيار أشرف أبو اليسر .

وكان أبواليسر قد اتهم رمضان بالإساءة إليه وتشويه سمعته، بعد نشر الممثل صورة يظهر فيها داخل قمرة قيادة طائرة، ما أثار ضجة واسعة في مصر حينها، وتمت إقالة الطيار لسماحه لرمضان بالجلوس داخل القمرة.

وسبق أن رفضت محكمة جنح النقض استشكال رمضان لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية لحين نظر موضوع الطعن الذي فصلت فيه الأربعاء.

وطالب محامي أسرة الطيار رمضان، بتعويض لموكله بمبلغ 25 مليون جنيه (حوالي 1.5 مليون دولار) عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها.

وذكرت الدعوى أن رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش (لا يتم تفتيشي) في المطار”، بنشر صورة الطيار في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام، وتوفي بعدها الطيار أشرف أبو اليسر متأثرا بالمرض.