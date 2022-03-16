أجواء باردة جدًا اليوم الاربعاء وتحذير من الصقيع والانجماد صباحًا وليلًا

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح والليل المتأخر في العديد من المناطق بما فيها اجزاء من الاغوار الشمالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة نهاراً، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الاجواء ليلاً شديدة البرودة في اغلب المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناَ.

وتوالي درجات الحرارة الجمعة، ارتفاعها مع بقائها دون معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتبقى الأجواء السبت، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع في ساعات الصباح سقوط زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 الى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 8 الى -2، وفي المرتفعات الشمالية 5 الى -3، وفي مرتفعات الشراة 6 الى -4، وفي مناطق البادية 11 الى -2، وفي مناطق السهول 10 – 0، وفي الاغوار الشمالية 16 – 4، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 7، وفي البحر الميت 17 – 6، وفي خليج العقبة 18 – 8 درجة مئوية.

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