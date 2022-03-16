رصاص المقاومة يدوي فجر اليوم الاربعاء في الضفة خلال اشتباكات مع جنود العدو في مدينتي نابلس وجنين/ فيديو
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جرينتش+2 10:44
أجواء باردة جدًا اليوم الاربعاء وتحذير من الصقيع والانجماد صباحًا وليلًا
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