3 شهداء برصاص العدو اليوم.. نادر ريان من مخيم بلاطة بنابلس، وعلاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس ، وسند الهربد من النقب
أهم العناوين
جرينتش+2 10:41
هل جاء القصف الايراني لمقر الموساد في اربيل رداً على تدمير اسرائيل لمئات الطائرات المسيّرة الايرانية؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني