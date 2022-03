مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدين “الإعدامات الجماعية” في السعودية وتعتبرها جريمة حرب

في إدانة قوية لعمليات الإعدام “الجماعية” التي أقدمت عليها السعودية نهاية الأسبوع الماضي، قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إن تنفيذ الإعدام عقب محاكمات غير منصفة يمكن اعتباره جريمة حرب.

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، امس الاثنين، “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفّذت السبت الماضي في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.

وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان “من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري”.

وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية. وفي ما يخص اليمنيين “يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن” بحسب المفوضة السامية.

وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة “تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.

وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة. كما أشارت إلى أن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.

وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن “تعريفا واسعا جدا” لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بـ”تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين”.

ودعت المسؤولة الأممية الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام. كذلك طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهاب.

وأعلنت السعودية، يوم السبت الماضي، أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب” في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصا في 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين منتمون “لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة”.

وأوضحت أن المتهمين “حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص”.

“I condemn #Saudi Arabia’s mass #execution on Saturday of 81 people on #terrorism -related charges,” @mbachelet. “Despite a global move away from the #deathpenalty, Saudi Arabia is among some 38 countries that continue to implement it.”https://t.co/AyFGwk3mSr pic.twitter.com/oe9D3FWei7

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 14, 2022