3 شهداء برصاص العدو اليوم.. نادر ريان من مخيم بلاطة بنابلس، وعلاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس ، وسند الهربد من النقب
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مجلس الأعيان يعيد لمجلس النواب قانون الأحزاب السياسية
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