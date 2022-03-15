“ما تعتذر”.. اغنية شجية تعزفها دموع نانسي عجرم/ فيديو

طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد نحو 4 أشهر على طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وتقول كلمات الأغنية:

ما تعتذر، ما تعتذر

اللي عملته فيّ ما إله عذر

ما تعتذر آه ما تعتذر

اللي عملته فيّ ما إله عذر

وانساني من هلأ عم قل لك

أنا بعرف إنك

راح تجرحني من جديد

أناني ما بتعشق غير حالك

بموت وما برجع لك

وفي سياق آخر، تستعد نانسي عجرم لاحياء حفل غنائي، يوم 10 يونيو المقبل، على مسرح الأولمبيا في باريس . الذي سبق واحتضن نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، بما في ذلك كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وكاظم الساهر.