روسيا ترد الصاع صاعين.. وتعلن فرض عقوبات على بايدن، وتُدرج وزيري الخارجية والدفاع وآخرين على قائمة المحظورين
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“ما تعتذر”.. اغنية شجية تعزفها دموع نانسي عجرم/ فيديو
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