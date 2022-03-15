حل مروري لتخفيف الازدحامات في شارع الملكة رانيا ودوار صويلح

صرح مدير عمليات المرور في أمانة عمان، المهندس محمد الفاعوري، إن الأمانة وإدارة السير توصلتا لحل مشترك يهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية في شارع الملكة رانيا العبدالله بالاتجاهين، ورفع كفاءة الحركة عند دوار صويلح.

وبين أنه سيتم إلغاء حركة الدخول لدوار صويلح للقادم من صافوط ومحافظات الشمال باتجاه الجامعة الاردنية، بحيث يكون البديل استخدام اليمين الحر للقادم من صافوط والوصول إلى إشارات سوق الذهب / صويلح والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله او الاستمرار أسفل دوار صويلح عبر النفق باتجاه إشارات “البا هاوس” والالتفاف والعودة لشارع الملكة رانيا العبدالله باتجاه الجامعة الاردنية أو استخدام الطريق البديل (شارع رفاعة الأنصاري) وصولا للبوابة الرئيسية للجامعة الاردنية.

واضاف المهندس الفاعوري أن هذا الإجراء جرى تنفيذه سابقاً قبل البدء بتشغيل الباص سريع التردد. واشار إلى أن السماح للسير القادم من صافوط ومحافظات الشمال بالدخول إلى دوار صويلح باتجاه الجامعة الاردنية عبر شارع الملكة رانيا العبدالله كان تحت المراقبة وتبين تأثيره سلباً على الوضع المروري، وهو ما استدعى إعادة النظر والتباحث به مع إدارة السير وتصويب الوضع القائم.

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