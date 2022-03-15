اليوم العشرون للحرب في أوكرانيا.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على منطقة خيرسون وتدمير 136 منشأة عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها بشكل كامل على أراضي منطقة خيرسون، وأكدت نجاح قواتها في تدمير 136 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ومراكز اتصالات و4 أنظمة للصواريخ المضادة للطائرات و إسقاطها 16 هدفا جويا في أوكرانيا بينها 6 مسيرات من طراز “بيرقدار تي في2”.

وأشارت إلى تسليمها الأسلحة الأجنبية التي استولت عليها لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك التي اعترفت بانفصالهما عن أوكرانيا.

من جانبه، أعلن مسؤول أوكراني، سقوط 19 قتيلا على الأقل في ضربة جوية استهدفت مبنى للتلفزيون شمالي البلاد.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التيار الكهربائي أعيد مجددا إلى محطة تشيرنيوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، بعد أن تضرر الخط مرة أخرى جراء القصف من قبل القوات الروسية، التي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، بأن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.

واستولت القوات الروسية على نقطة محصنة للقوميين والمرتزقة الأجانب شمال العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم العثور على 10 أنظمة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصنع.

وذكرت الدفاع الروسية أن أنظمة “جافلين” وغيرها من الأسلحة الأجنبية المغتنمة، يجري تسليمها إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ودمرت القوات المسلحة الروسية حظائر للطائرات في المطار بالقرب من كراماتورسك في دونباس، كانت بداخلها 4 طائرات هجومية من طراز Su-25 ومروحية Mi-24 و5 مروحيات من طراز Mi-8 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسبما أفاد كوناشينكوف، فإنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قامت القوات الروسية بتدمير ما مجموعه 156 طائرة مسيرة، و1306 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 127 راجمة صواريخ، و471 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهتون، إضافة عن 1054 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.