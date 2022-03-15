روسيا ترد الصاع صاعين.. وتعلن فرض عقوبات على بايدن، وتُدرج وزيري الخارجية والدفاع وآخرين على قائمة المحظورين
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جرينتش+2 10:30
النيابة العامة تُسند تُهمة القتل القصد لقاتل حدث بجبل النظيف
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