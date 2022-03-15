اجواء شديدة البرودة وتساقط للثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 900 متر، وتحذيرات من الانزلاق على الطرق اليوم الثلاثاء

يتعمق اليوم الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات المنشأ القطبي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية.

وقالت ادارة الارصاد الجوية انه مع الانخفاض الحاد على درجات الحرارة يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، ويحتمل حدوث تراكمات خفيفة ومحدودة فوق قمم الجبال العالية ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وحذرت في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد الهطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق باستثناء الاغوار والبحر الميت والعقبة .

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً نهاراً وشديدة البرودة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها قليلا يوم الجمعة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 6 الى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وفي غرب عمان من 4 الى درجتين تحت الصفر ، وفي المرتفعات الشمالية من 4 الى 3 تحت الصفر ، وفي مرتفعات الشراة من 4 الى 4 تحت الصفر، وفي مناطق البادية من 11 الى 2 تحت الصفر، وفي مناطق السهول 6 – 0، وفي الاغوار الشمالية 14 – 4، وفي الأغوار الجنوبية 17 – 7، وفي البحر الميت 16 – 7، وفي خليج العقبة 17 – 8 درجات مئوية.

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