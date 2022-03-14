وصفتها “بالمعلومات المضللة”.. الصين تكذّب مزاعم أمريكية بشأن طلب روسيا مساعدات عسكرية واقتصادية صينية

بكين – الأناضول

رفضت الصين، اليوم الاثنين، المزاعم الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من بكين “مساعدات عسكرية واقتصادية” لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان، في إفادة صحفية، إن التقارير الواردة من مسؤول حكومي أمريكي مجهول بأن روسيا طلبت من بكين مساعدة عسكرية تشكل “معلومات مضللة”.

جاء ذلك بينما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في تصريحات صحفية اليوم، على أن الصين “ستواجه عواقب” مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال إن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار.

وأضاف ذلك المسؤول المجهول، أن المساعدة التي طلبتها روسيا من الصينيين، ستكون كبيرة ويمكن أن تغير الأوضاع، حيث لا تزال القوات الأوكرانية قادرة على السيطرة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة “سي أن أن” امس الأحد، إن تقديم الصين دعما لروسيا يثير “القلق”.

وذكر سوليفان أن أمريكا تراقب الوضع “عن كثب لنرى إلى أي مدى تقدم الصين فعليا أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الاقتصادي لروسيا، إنه مصدر قلق بالنسبة لنا، وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لدولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات الاقتصادية”.

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وحثت على حل للأزمة عبر التفاوض.

ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع مستشار السياسة الخارجية الصيني يانغ غيتشي، في العاصمة الإيطالية روما، في وقت لاحق من اليوم.