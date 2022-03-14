وزارة الخارجية تدعو الاردنيين المتبقين في اوكرانيا التزام الحيطة والحذر

حثت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين الذين لا زالوا في أوكرانيا، وخصوصاً من قرروا عدم المغادرة، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

كما دعت في بيان صحافي، اليوم الاثنين، من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة إلى القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.

وقالت إنه وفي ضوء مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين وأفراد أسرهم، وانخفاض أعداد الأردنيين في أوكرانيا والذين عبّر عدد منهم عن عدم الرغبة في المغادرة، تعلن الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:

– معبر الحدود الأوكرانية – البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونة، هاتف / واتساب: 00306942612222.

– معبر الحدود الأوكرانية – الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي: هاتف: 0040737373273، واتساب: 00962798788252.

– معبر الحدود الأوكرانية – السلوفاكية (اوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوت، هاتف: 004366565513092، واتساب؛ 0096277555277.

– معبر الحدود الاوكرانية – الهنغارية (تشوب/Csap/Z?hony): القنصل عصام الرقاد، هاتف / واتساب: 00436767388014.

– مركز الاستقبال / وارسو: القنصل وليد القزاز، هاتف: 0035796104663، واتساب: 0096475020101333.

وأكدت الوزارة انه للاستفسار وطلب المساعدة بإمكان المواطنين الاتصال على جميع الأرقام المعلن عنها سابقاً بالإضافة للأرقام أعلاه.