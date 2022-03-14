موقع العرب في جيوبوليتيك الصراعات الدولية

الجيش الروسي يقصف مصنع طائرات انتونوف العملاقة في كييف، وقد يلجأ لوضع مدن اوكرانية كبيرة تحت كامل سيطرته
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