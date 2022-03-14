الصين (المتهمة امريكياً بنشر كورونا) تطالب امريكا مجدداً بتوضيح حقيقة أنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان على ضرورة أن توضح الولايات المتحدة بشكل كامل حقيقة أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.

وفي معرض تعليقه على تقارير حول أنشطة معامل بيولوجية في أوكرانيا تمولها الولايات المتحدة، قال تشاو في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد إثبات صدق أنشطتها، فلماذا لا تفتح هذه المختبرات البيولوجية للتفتيش المستقل من قبل خبراء دوليين؟”.

وأضاف المسؤول الصيني ان النشاط العسكري البيولوجي في أوكرانيا هو مصدر قلق للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه وفقا للمعلومات التي تم نشرها مؤخرا، تعمل عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بناء على طلبات من وزارة الدفاع الأمريكية.

وتابع: “ما الذي أنفقت 200 مليون دولار عليه؟ ما هي مسببات الأمراض التي درستها الولايات المتحدة؟”، وأشار إلى أن السفارة الأمريكية في أوكرانيا حذفت كافة الوثائق ذات الصلة من موقعها الإلكتروني، متسائلا “ما الذي يحاولون إخفاءه؟”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن امتلاكها معلومات تؤكد حقيقة تطوير مكونات السلاح البيولوجي في مختبرات أوكرانية يتمويل أمريكي قرب الحدود مع روسيا.